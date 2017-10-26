Hamas: O ülkenin güvenliği bizim güvenliğimizdir

Heniyye’nin ofisinden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Heniyye, Ürdün ve Filistin arasındaki güvenilir ilişkilerle iki halk arasındaki tarihi bağların altını çizerek, Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in, Şeyh Ahmet Yasin’in hapisten çıkarılması için sarf ettiği çabaları hatırlattı” denildi.

Heniyye’nin, Hamas’ın Ürdün’ün güvenliğine önem verdiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, “Ürdün’ün güvenliği bizim güvenliğimizdir. Ürdün’ün güçlü olarak geleceğe yürümesini isteriz” dediği kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise, yapılan telefon görüşmesinde, barış anlaşması nedeniyle Filistin tarafına tebriklerini iletti. Filistin davasına yeniden öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ürdün ve Filistin arasında koordineli çalışmanın önemine dikkat çekti.

YILLAR SONRA İLK GÖRÜŞME

Heniyye, ilk kez Ürdün Kralı ile resmi bir görüşme gerçekleştirirken, bu görüşme, aynı zamanda, yıllar sonra bir Hamas yetkilisinin Ürdün Kralı ile yaptığı ilk görüşme oldu.

Ürdün Krallığı, Hamas’ı 'terör örgütü' olarak tanımlamıyor ama hareketin Amman’da büro açmasını ve faaliyet göstermesini kabul etmiyor. Ürdün Krallığı, Filistin tarafı ile olan diplomatik ilişkilerini Ramallah hükümeti ile yürütüyordu.

2. Abdullah ve Heniyye arasında yapılan telefon görüşmesi, barış anlaşmasına rağmen Ürdün’ün Hamas’a Amman’da büro açma izni vermemesi tartışmalarından sonra gerçekleşti. Ürdünlü resmi kaynaklar, Hamas Hareketi’nin bir Ürdün Partisi olmaması nedeniyle Amman’da büro açamayacağını, Anayasa’nın Ürdün Partisi olmayan siyasi partilerin Ürdün topraklarında büro açmasını yasakladığını bildirdi.

Ürdün, 1999 yılında, Hamas’ın ülkedeki bürolarını kapatarak Hamas liderlerini sınır dışı etmişti.

Hamas’ın önceki Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, Amman’da ikamet ettiği dönemde, 1997 yılında Mossad tarafından yapılan bir suikaste uğramıştı.