Hamas: Kudüs eylemi halkın tercihinin direniş olduğunu gösterdi

İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde dün akşam yaptığı açıklamada, Kudüs’te meydana gelen feda eyleminin Filistin halkının bütün baskılara rağmen direnişi tercih ettiğini gösterdiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ebu Ubeyde, “Kudüs eylemi halkımızın tercihinin bütün baskılara rağmen direniş, adresinin ise Mescidi Aksa olduğunu bir kez daha vurguladı” dedi.

Mescidi Aksa avlusunda Siyonist işgal askerlerine yönelik dün sabah feda eylemini gerçekleştiren Filistinli üç genç iki Siyonist’i öldürdü, birini de yaraladı.

Alandan çekilen gençlerle kendilerini kovalayan işgal polisi arasında çıkan şiddetli çatışmada üç genç işgal güçlerinin ateşiyle şehit oldu.

Feda eyleminin ardından bölgeyi askeri bölge ilan eden işgal rejimi, 1969 yılından beri ilk kez Müslümanların Mescidi Aksa’da Cuma namazı kılmalarına mani oldu. Mescidi Aksa’nın kapılarını kapatan işgal güçleri, Müslümanların kapıların dışında Cuma namazı kılmalarına neden oldu.

Eylemi Hamas, İslamî Cihad ve Halk Cephesi tebrik ederken, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, Siyonist Başbakan Netanyahu’yu arayarak terör olarak ifade ettiği eylemi kınadığını söyledi.