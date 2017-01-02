İşgalci terör devleti İsrail hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonun bugünkü toplantısında Hamas'ın elindeki İsraillilerin ve 2 askerin geri alınması konusunun ele alındığı ve Hamas'a mensup olup siyonist askerleri tarafından öldürülen kişilerin cenazelerinin teslim edilmemesine karar verildiği kaydedildi.



Kararın, Gazze'de tutulan siyonist askerlerin geri alınması için Hamas'a baskı uygulamak amacıyla alındığı ifade edildi.



İşgalci terör devleti İsrail, Ekim 2015'ten bu yana, kendilerine karşı bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle ateş açarak öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerini alıkoyuyor.



Hamas: İntikam alma davranışı



Hamas, İsrail Parlamentosu Knesset'teki Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonu'nun, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerinden Hamas mensubu olanlarını geri vermeme kararı almasını "intikam almak" olarak nitelendirdi.



Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "Bu karar, yasa dışı çetelerin barbarca fiilleriyle benzerlik arzeden bir intikam alma davranışıdır." dedi.



Kasım, İsrail'in bu uygulamalarının fayda sağlamayacağını ve Filistin halkının iradesini kıramayacağını kaydetti.



Hazim Kasım, İsrail hükümetinin Gazze'de esir tutulan askerlerini geri alma konusunda Hamas'ın şartlarını yerine getirmekten başka seçeneği olmadığını da vurguladı.