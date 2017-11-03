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Hamas içinde anlaşmazlık sinyalleri

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk'un, Refah Sınır Kapısı'nın teslim ediliş şekliyle ilgili açıklamaları "Hamas içinde anlaşmazlık" yorumlarına neden oldu

03 Kasım 2017 Cuma 15:24
Hamas içinde anlaşmazlık sinyalleri

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne teslim ediliş şekliyle ilgili açıklamaları, Hamas içinde "anlaşmazlıklar" olduğu yorumlarına yol açtı.

Ebu Merzuk'un sosyal medya hesabından yaptığı "Refah Sınır Kapısı'nın teslim ediliş şekli, üzerinde anlaşma yapmadığımız yakışıksız bir durumdu. Adaletten yoksun ve imzalanan anlaşmaya saygı gösterilmeyen herhangi bir anlaşma başarılı değildir." yönündeki açıklamalarını değerlendiren Filistinli analistler, Hamas içinde uzlaşı konusuna ilişkin tartışma ve fikir ayrılıklarına dikkati çekti.

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Muhaymar Ebu Sada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Merzuk'un sözlerinin, "anlaşmanın uygulanması yönünde Hamas içindeki farklı görüşleri ifade etme" niteliğinde bir örnek olduğunu belirtti.

Ebu Sada, "Uzlaşma anlaşmasının uygulanma biçimi, Hamas'taki muhalefet seslerinin daha da güçlü görünmesini sağladı. Filistin yönetiminin Hamas'ın idari ya da güvenlik herhangi bir unsurunun bulunmaması şartıyla kapıları teslim almakta ısrar etmesi de söz konusu görüş farklılığının çoğalmasına sebep oldu." dedi.

MUHALİF SESLER ARTABİLİR

Anlaşmanın uygulanışıyla ilgili Hamas içinde önümüzdeki dönemde muhalif seslerin artabileceği öngörüsünde bulunan Ebu Sada, şunları kaydetti:

"Hamas, yolun sonunda taviz veremeyeceği, silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, seçimler ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi 'temel konuların' kendisini beklediğini biliyor. Bundan dolayı kolay kabul edilebilir dosyalarda esneklik göstermeyi istedi."

Hareket içinde söz konusu üç temel konuda farklı görüşlerin olacağını ve Hamas ile Fetih arasında sorun çıkmasının muhtemel göründüğünü söyleyen Ebu Sada, "Bu temel konular Hamas'ın geleceğinde çok önemli bir noktayı temsil eder. Hamas'ın bu konularda taviz veya esnekliğe müsaade edeceğini beklemiyorum." diye konuştu.

"MERZUK'UN AÇIKLAMALARI GÖRÜŞ FARKLILIĞININ YANSIMASI"

Filistin'de yayımlanan El-Eyyam gazetesi yazarı siyasi analist Hani Habib de Hamas içinde uzlaşının uygulanışı konusunda çeşitli anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

Habib, "Hamas, diğer tüm gruplar gibi, içinde farklı görüşlerin bulunmasına imkân sağlıyor. Bu normal bir durum, hareket için tehlike oluşturmuyor. Ebu Merzuk'un açıklamaları, Hamas içindeki görüş farklılığının bir yansıması. Ancak tüm bunlara rağmen, kontrol ve karar mekanizması merkez kesimde. Uzlaşı maddelerinin uygulanması konusundaki görüş farklılıkları kontrol altına alındığı müddetçe kimseye bir zarar vermez." dedi.

Hamas'ın sınır kapılarının kontrolünü devretmesi konusuna değinen Habib, "Bu şekilde kapılar belli bir grubun kontrolünden tüm kesimlerin uzlaşısıyla hükümetin idaresine geçti." diye konuştu.

Tüm anlaşmazlıkların Mısır gözetiminde ele alındığına dikkati çeken Habib, "Bu nedenle teslim sırasında Mısırlı ortaklar da hazır bulundu. Eğer bu konu Kahire'de imzalanan anlaşmaya aykırı olsaydı teslim törenine gelen heyet bu durumu protesto ederdi." ifadelerini kullandı.

FİKİR AYRILIKLARI UZLAŞIYI ETKİLEMEZ

Siyasi analist ve yazar Hamza Ebu Şeneb ise Ebu Merzuk'un açıklamalarının Hamas içindeki anlaşmazlığı ortaya koyduğunu belirtirken, bu tür fikir ayrılıklarının, uzlaşının gidişatını etkilemeyeceğini savundu.

Ebu Şeneb, "Sınır kapılarını teslim işlemi protokol icabıydı. Uzlaşının özü ile ilgisi yok. Hamas, teslim işlemlerinde Kahire'de imzalanan anlaşmanın protokollerine uydu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık'a kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlandı.

Hamas, anlaşma kapsamında çarşamba günü Gazze'deki tüm sınır kapılarının idaresini Uzlaşı Hükümeti'ne devretti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:24
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