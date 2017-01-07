Hamas Facebook'un hesaplarını kapatmasını kınadı

Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakın 120'den fazla hesabı kapatmasına tepki göstererek, şirkete 'herkese ifade özgürlüğü verilmesi' ilkesine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Hamas Facebook'un hesaplarını kapatmasını kınadı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 11:18
Bu haber 564 kez okundu

Hamas, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un harekete ait hesaplarını kapatmasını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Facebook yönetiminin harekete ait ve yakın onlarca hesabı kapattığı ifade edildi.

Facebook'un bu uygulamasının öncekilerden daha geniş kapsamlı olduğu belirtilen açıklamada, harekete ait ve yakın 90'ı aşkın hesap ile 30 kişisel hesabın kapatıldığı aktarıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile İsrail politikalarının benzer bir tutum benimsediği kaydedilen açıklamada, Facebook'a "herkese ifade özgürlüğü verilmesi" gibi ilkelerine bağlı kalma ve sayfaları yeniden açma çağrısı yapıldı.

 
EtiketlerFacebookİsrail
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.