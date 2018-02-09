Hamaney'e bunu dediği için tutuklandı

İranlı yetkililer, Kum'un meşhur Şii din adamı, Sadık el-Şirazi'nin oğlu Hüseyin el-Şirazi'yi, İran'ın dini liderli Ali Hamaney' hakkında "firavun" dediği için tutukladı.

Al Arabiya'da yer alan ve Farsça bir siteye dayandırılan habere göre, el-Şirazi, verdiği bir derste Hamaney'i "Firavun" olarak tanımladığı için pazartesi günü tutuklandı.Kum dini mahkeme savcılarının, el-Şirazi'nin sözlerinin, İran rejiminin uygulamalarını ve Fakih'in temel yasalarını eleştiriye açtığına karar verdiği iddia edildi.

YouTube'da El-Şirazi'nin dersinden yayınlanan bir bölüme göre, birkaç hafta önce, Fakih ile Firavun'un kurallarını karlılaştıran el-Şirazi, İran'daki dini devletin protestocular, eleştirmenler ve muhalifler üzerindeki zulmunü ve baskıcı yöntemlerini ayrıntılarıyla ele alıyor.

El-Şirazi'ye yakın kaynakların doğruladığı üzere, İran Devrim Muhafızları istihbarat servisi, el-Şirazi ve ailesinin diğer üyelerini, siyasi güçten bağımsızlık talepleri sebebiyle, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca celp yoluyla çağırırken bunun yanında onları aşağıladı ve onlara göz dağı verdi.

Habere göre, dikkat çeken nokta, el-Şirazi ailesinin İran, Irak ve Şii varlığı olan bir dizi başka ülkede, Hamaney yönetimini reddeden taraftarları bulunuyor.Bununla birlikte, bölgede mezhepçiliği tetikleyen ve İran rejiminin entellektüel ilkeler açısından yaptığı konuşmalardan farklı olmayan radikal fikirler sunuyorlar.

Hamaney'le çatışmaDevrim Muhafızları, Muhammed Şirazi, Humeyni'nin ölümünden sonra Fakih'in mutlak egemenliği yerine şura fikrini destekledikten sonra Şirazi taraftarlarının artışını sınırlamaya başladı.El-Şirazi, Aşura törenleri sırasında, bazılarının yaptığı kılıç kullanmasının yasaklanmasına karşı Hamaney'in verdiği fetvaya da karşı çıkıyor. Bunu takiben el-Şirazi susturuldu, etkisi kesildi ve 2001 yılında ölümüne kadar ev hapsinde kaldı. Kaynak: Hamaney’e Firavun Dedi Tutuklandı