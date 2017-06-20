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Hamaney'den Trump'ı çıldırtacak benzetme!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump için "Serserilik alemine yeni girenler gibi rastgele sağa sola bıçak sallıyorlar." benzetmesi yapıp, "Dikkate almayın." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 12:36

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yeni yönetimini "toy ve tecrübesiz" olmakla suçlayarak, Trump'ın İran'a yönelik tutumunu "dikkate alınmayacak yaygaralar" diye tanımladı.

"SERSERİLİK ALEMİNE YENİ GİRMİŞ" BENZETMESİ YAPTI

Suriye ve Irak'taki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, Beyaz Saray'daki yeni yönetim için "serserilik alemine yeni girmiş bıçak sallayanlar" benzetmesinde bulundu.

"TOY VE TECRÜBESİZLER"

İran dini lideri, "Bunlar toy ve tecrübesizler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Serserilik alemine yeni girenler gibi rastgele sağa sola bıçak sallıyorlar. Ağızlarının içinden tokadı yediklerinde o zaman dünyadaki hesap kitabın nasıl olduğunu anlarlar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:36
  1. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
  2. Trump
  • Yusuf Tunç(Hatay-ŞİA)Yusuf Tunç(Hatay-ŞİA)14 sa önce
    BIZE GERÇEK MÜTTEFIK IRANDIR RUSYADİR!
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