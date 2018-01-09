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Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı talepler ve...

28 Aralık’ta başlayan ve en az 21 kişinin öldüğü gösteriler hakkında konuşan İran lideri Hamaney, halkın haklı talepleriyle bozgunculuk yapanların ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 17:47
Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı talepler ve...

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da "19 Dey (9 Ocak) Ayaklanması Günü"  münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 28 Aralık 2017'de başlayan protestoları değerlendirdi. Olaylarla ilgili çeşitli yorumların yapıldığını belirten Hamaney, "Halkın haklı talepleriyle, vahşi hareket ve bozgunculukta bulunanların ayrı  tutması gerektiği herkesin ortak kabulüdür" ifadelerini kullandı.

Halkın değerlerine saldırıların kabul edilemeyeceğine işaret eden Hamaney, "Bir yerde 100 ya da 500 kişilik protestocu grubun bir araya gelip itirazlarını dile getirmeleri bir şey, bu göstericilerin arasına bir grubun girip  de Kur'an'a, İslam'a ve bayrağa hakaret ederek, cami tahrip edip yakmaları başka  bir şeydir" şeklinde konuştu.

Buna benzer talep ve itirazların İran'da her zaman olduğuna değinen Hamaney, "Bazı yardımlaşma sandıkları veya finans kurumları insanların rahatsızlığına sebep olmuş olabilir. Tüm yetkililer bu konularla ilgilenmelidir. Halka kulak verilmeli ve mümkün olduğunca talepleri yerine getirilmelidir" dedi.

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine karşı 9 Ocak 1978'de  Kum kentinde başlatılan halk ayaklanması her yıl farklı etkinliklerle anılıyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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