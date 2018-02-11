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Hamaney öldü mü? Kutlamalara katılmadı...

İran'da İslam devriminin 39'uncu yılı Tahran’ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Hamaney'in katılmaması 'ölüm' dedikodularını getirdi.

11 Şubat 2018 Pazar 15:15
Hamaney öldü mü? Kutlamalara katılmadı...

İran'da Rıza Pehlevi'nin devrilmesiyle yerine Ayetullah Ruhullah Musevi Humeyni'nin yani yani İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden tam 39 yıl geçti

DEVRİM'İN 39'UNCU YILI KUTLANIYOR

İran'da devrimin 39'uncu yılı halk tarafından coşkuyla kutlanıyor. Başkent Tahran'da bulunan Azadi meydanında toplanan İran halkı, elleri,nde taşıdıkları İran bayrakları ve attıkları sloganlar ile devrimi kutladılar.

Azadi Meydanı'nda düzenlenen törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

HAMANEY ÖLDÜ İDDİALARI

Devrim'in 39'uncu yılı kutlamalarına İran dini lideri Hamane hakkında çıkan iddialar gölge düşürdü. Hamaney'in birkaç güne vden çıkamamaış olması ve sağlık durumunungiderek kötüleşmesi, dini liderin hayatını kaybettiği iddialarını da beraberinde getirdi.

Hamaney'in, her sene Cumhurbaşkanı ile katıldığı törene bu sene gelmemiş olması da bu iddiaları kuvvetler nitelikte olarak yorumladı. Gazetelerde de Hamaney'in öldüğü iddiaları yer aldı. Dini liderin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, basın, Hamaney'in ölüm nedeni olarak bağırsak kanseri olduğunu belirtiyor.

İRAN'DA DEVRİM VE SONRASI

Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların tetiklediği 1979 devriminin üzerinden yaklaşık 39 yıl geçmesne rağmen devrim, halkın taleplerini halen karşılayamıyor. Buna en büyük delil ise geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sokak olayları oldu.

İran'da yaşanan sokak olayları büyük çatışmalara ve devamında ise devrime neden oldu. Devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Musevi Humeyni, 1 Şubat 1979'da sürgünde bulunduğu Fransa'dan İran'a döndü. Mehdi Bazergan, 4 Şubat'ta geçici hükümetin başbakanı oldu.

İran'da 30-31 Mart 1979'da düzenlenen ve "sonrasında ne olacağı halka izah edilmeyen" referandum sonucuyla devletin yönetim şekli "İslam Cumhuriyeti" olarak ilan edildi.

Yönetim şeklinin söz konusu referandumda yüzde 98 evet oyuyla belirlendiği İran'da "İslam mı, Cumhuriyet mi?" tartışmaları o günden bu yana devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 15:15
  1. Rıza Pehlevi
  2. İran İslam Cumhuriyeti

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