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Hamaney: ABD 1 numaralı düşmanımız

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, çıktığı TV programında ABD'nin İran'ın "bir numaralı düşmanı" olduğunu söyledi.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:23
Hamaney: ABD 1 numaralı düşmanımız

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, çıktığı TV programında ABD'nin İran'ın "bir numaralı düşmanı" olduğunu söyledi.

Hamaney, "ABD'nin düşmanlığı İran ulusuna yöneliktir. ABD, ulusumuzun bir numaralı düşmanıdır. Nükleer anlaşma üzerindeki zorbalıklarını asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney geçtiğimiz hafta, diğer imza sahiplerinin saygı gösterdiği sürece Tahran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalacağını, ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın anlaşmayı bozacağını söylemiş,, "ABD Başkanı'nın palavralarına ve atıp tutmalarına zaman harcamak istemiyorum. Herkes şunu bilmeli ABD mağlup edilecektir" demişti.

Avrupa'nın konuya ilişkin desteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Hamaney, "Avrupa ülkeleri anlaşmaya olan desteklerini belirtti ve Trump'ı kınadı. Trump'tan sözleşmeyi bozmamasını istemek yeterli değil, Avrupa'nın ABD tarafından alınan önlemlere karşı durması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

Hamaney konuşmasının devamında, Avrupa'nın İran'ın füze programına ve Tahran'ın bölgesel politikalarına karışmaya son vermesi gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:23
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