Hama'da HTŞ birliklerinin operasyonu sürüyor

Suriye’de savaş birçok farklı grup arasında birçok farklı cephede tüm şiddetiyle devam ediyor.

Savaşın dozunu en çok artırdığı bölgelerden biri de Suriye’nin kuzeyinde yer alan Hama kırsalının doğu kesimi.

Geçtiğimiz haftalarda DAEŞ, rejim kontrolündeki bölgeden muhaliflerin elindeki bölgelere geçmiş ve muhalif güçlerin elindeki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

DAEŞ saldırısı öncesi Ebu Dali başta olmak üzere Hama kırsalı ekseninde rejime karşı saldırılar düzenleyen Tahriru’ş Şam Heyeti (HTŞ), birliklerini kısa bir süre içerisinde bu bölgeye sevk etmiş ve büyük bir kuvvetle operasyonlara başlamıştı.

Bir süredir devam eden çatışmalarda DAEŞ’in ele geçirdiği bölgelerin yarısından fazlası Tahriru’ş Şam tarafından geri alınmıştı.

Ardından rejim de DAEŞ’in elindeki bölgeden geçerek Tahriru’ş Şam’a saldırmış ve çatışmalar şiddetlenmişti. Bazı kaynaklara göre rejim anlaşmalı olarak DAEŞ bölgesinden geçerken, bazı kaynaklar rejimin geçtiği bölgenin yerleşim yerlerinden izole ve ele geçirilmesi kolay bir bölge olduğunu öne sürdü.

Doğu Hama kırsalında rejim ile DAEŞ’in Tahriru’ş Şam’a saldırıları devam ediyor.

Yayınlanan bilgilere göre bir süredir devam eden çatışmalarda 170’ten fazla DAEŞ mensubu öldürülürken 200’den fazlası yaralandı, 10 tanesi ise esir alındı. Çatışmalar sonra DAEŞ tarafından ele geçirilen 25 yerleşim yeri ve tepe de geri alındı.

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