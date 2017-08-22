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Hama'da hava saldırısı: 50 ölü!

Hama'da hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen uçaklarla yapılan hava saldırısı sonucu 50 sivil hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2017 Salı 22:43
Hama'da hava saldırısı: 50 ölü!

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar dün gece geç saatlerde, Suriye'nin Hama ilinin doğusundaki, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Ruveyda ve Musteriha köylerini misket bombalarıyla hedef aldı.

Bombardımanlarda çoğunluğu kadın ve çocuk en az 50 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, bölgede tıbbi müdahale imkanı bulunmadığından yaralıların tedavi edilemediğini aktardı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 22:43
  1. suriye
  2. hama
  3. hava saldırısı
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