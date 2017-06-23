Hama'da El Zaim grubu Tahriruş Şam'a katıldı

Suriye sahasını tek parça haline getirmek için mücadele eden Tahriruş Şam hem sahada savaşını sürdürüyor, hemde tek tek Muhalif gruplarla görüşerek saha'yı tek bütün haline getirmeye çalışıyor.



Hama bölgesinde faaliyet gösteren El Zaim grubu yapmış olduğu bir açıklama ile Tahrir'uş Şam'a katıldıklarını ve bundan sonra mücadelelerini bu çatı altında yapacaklarını açıkladılar.