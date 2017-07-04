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Ham çelik üretimi yükseldi

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 15,1 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde miktar bazında demir-çelik ihracatı yüzde 22,5 artışla 8 milyon 478 bin tona ulaşırken, ithalat ise yüzde 20,3 azalarak 6 milyon 359 bin tona geriledi

04 Temmuz 2017 Salı 17:50
Ham çelik üretimi yükseldi

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ocak-mayıs  döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 15,1 milyon tona  ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğince yapılan yazılı açıklamada,  küresel çelik üretiminin yılın ilk beş ayında yüzde 4,7 artışla 694 milyon 876  bin tona yükseldiği belirtildi.

Dünya çelik üretiminin yaklaşık yüzde 50'sine sahip Çin'in üretiminin  yüzde 4,4 artışla ve 347 milyon tona yükseldiği ifade edilen açıklamada,  Türkiye'nin ham çelik üretiminin de yüzde 11,5 artarak 15 milyon 93 bin tona  çıktığı ve ülkenin dünya çelik üretiminde 8'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

Sektörün dış ticaret verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, yılın 5  ayında demir-çelik ihracatının miktar itibariyle yüzde 22,5 artışla 8 milyon 478  bin tona, değer itibariyle de yüzde 33,7 artarak 5 milyar 657 milyon dolara  yükseldiği bildirildi.

Bu dönemde miktar bazında ithalatın ise 20,3 azalarak 6 milyon 359 bin  tona, değer bazında ithalatın da yüzde 0,2 azalışla 4 milyar 626 milyon dolara  gerilediği belirtildi. Söz konusu dönemde nihai çelik tüketimi de yüzde 10,3  azalarak 13,2 milyon tona düştüğü bilgisine yer verildi.

Piyasada inşaat demiri bulunamadığı iddiası

Sektöre ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, 2016'nın  son aylarından itibaren dünya ekonomisinde kaydedilen olumlu gelişmelerin de  etkisiyle üretim ve ihracat bakımından toparlanma sürecine girildiği ifade  edildi.

Açıklamada son dönemde inşaat demiri konusunda yaşanan tartışmalara da  değinilerek, "Spekülatif amaçlara hizmet ettiği anlaşılan bazı müteahhit  kuruluşlarının piyasada inşaat demiri bulunmadığı ve döviz kurları ile inşaat  demiri fiyatlarının uluslararası piyasadaki yükselişini hesaba katmadan, sadece  yurt içi enflasyonu dikkate alarak yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Ekonomi  Bakanlığının inşaat çeliği ithalatında gümrük vergisinin düşürüleceği yönündeki  açıklamaları sektör temsilcileri tarafından üzüntüyle karşılanırken bazılarına da  fırsat yaratmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin küresel inşaat çeliği ihracatında ikinci sırada yer aldığı  vurgulanan açıklamada, bu anlamda sektörün iç piyasanın inşaat demiri talebini  karşılayamamasının söz konusu olmadığının altı çizildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:50
  1. ham çelik
  2. üretim
  3. ithalat
  4. ihracat
  5. Çin
  6. fırsat
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