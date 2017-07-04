Ham çelik üretimi yükseldi

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 15,1 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğince yapılan yazılı açıklamada, küresel çelik üretiminin yılın ilk beş ayında yüzde 4,7 artışla 694 milyon 876 bin tona yükseldiği belirtildi.

Dünya çelik üretiminin yaklaşık yüzde 50'sine sahip Çin'in üretiminin yüzde 4,4 artışla ve 347 milyon tona yükseldiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ham çelik üretiminin de yüzde 11,5 artarak 15 milyon 93 bin tona çıktığı ve ülkenin dünya çelik üretiminde 8'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

Sektörün dış ticaret verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, yılın 5 ayında demir-çelik ihracatının miktar itibariyle yüzde 22,5 artışla 8 milyon 478 bin tona, değer itibariyle de yüzde 33,7 artarak 5 milyar 657 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Bu dönemde miktar bazında ithalatın ise 20,3 azalarak 6 milyon 359 bin tona, değer bazında ithalatın da yüzde 0,2 azalışla 4 milyar 626 milyon dolara gerilediği belirtildi. Söz konusu dönemde nihai çelik tüketimi de yüzde 10,3 azalarak 13,2 milyon tona düştüğü bilgisine yer verildi.

Piyasada inşaat demiri bulunamadığı iddiası

Sektöre ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, 2016'nın son aylarından itibaren dünya ekonomisinde kaydedilen olumlu gelişmelerin de etkisiyle üretim ve ihracat bakımından toparlanma sürecine girildiği ifade edildi.

Açıklamada son dönemde inşaat demiri konusunda yaşanan tartışmalara da değinilerek, "Spekülatif amaçlara hizmet ettiği anlaşılan bazı müteahhit kuruluşlarının piyasada inşaat demiri bulunmadığı ve döviz kurları ile inşaat demiri fiyatlarının uluslararası piyasadaki yükselişini hesaba katmadan, sadece yurt içi enflasyonu dikkate alarak yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Ekonomi Bakanlığının inşaat çeliği ithalatında gümrük vergisinin düşürüleceği yönündeki açıklamaları sektör temsilcileri tarafından üzüntüyle karşılanırken bazılarına da fırsat yaratmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin küresel inşaat çeliği ihracatında ikinci sırada yer aldığı vurgulanan açıklamada, bu anlamda sektörün iç piyasanın inşaat demiri talebini karşılayamamasının söz konusu olmadığının altı çizildi.