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Haluk Ulusoy başkan adaylığı için kararını açıkladı

TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Galatasaray başkan adayı olmayacağını açıkladı.

24 Aralık 2017 Pazar 15:09
Haluk Ulusoy başkan adaylığı için kararını açıkladı

Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde muhalifler, başkan Galatasaray Yönetimi, hafta başında aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından seçim çalışmalarına başladı. 20 Ocak'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde muhalifler de hazırlıklar yapıyor. Mustafa Cengiz'in adaylığını açıklamasının ardından muhaliflerin birleştiği tek isim Haluk Ulusoy oldu. Başkan Dursun Özbek'in salı günü yaptığı basın toplantısının ardından muhalifler, Haluk Ulusoy'un kapısını çalarken, Cuma gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanını ikna turları sürdü. Ancak Haluk Ulusoy, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını muhaliflere açıkladı. Bunun üzerine aday çıkarma çalışmalarını sürdüren isimler, yarın akşama kadar başka bir aday üzerinde yoğunlaşmak için hazırlıklarını yapıyor.

CENGİZ'E DESTEK YOK

Dursun Özbek'e karşı başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz'e ise muhalefetten destek gelmiyor. Bugüne kadar yönetimlerde yer almadığı için muhalif isimlerin Mustafa Cengiz'e destek vermeyeceği ve tepeden inme bir başkan istemedikleri ifade edildi. Muhalif kesim, hafta başına kadar başkan adaylığı konusunda bir isimde birleşemezse, Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak olan seçimli genel kurula oldukça güçlü bir şekilde girecek.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 15:09
  1. Galatasaray
  2. Haluk Ulusoy
  3. Dursun Özbek
  • Yavuz 1517Yavuz 15174 sa önce
    Dursun özbek, Fatih terim hamlesini yaparak, başkan adayı olabileceklerin önünü kesmiş oldu. Başkan adaylarından hiç biri fatih terim'le çalışmak istemiyor.
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