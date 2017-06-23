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Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya güvenmiyor

Yapılan bir araştırma Türkiye halkının ana akım medyadaki haberlerin doğruluğuna güvenmediğini ve sosyal medyaya yöneldiğini ortaya koyuyor.

23 Haziran 2017 Cuma 14:59
Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya güvenmiyor

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın araştırma raporuna göre Türkiye’nin yüzde 60’ı ana akım medyada yer alan haberlere güvenmiyor. Türkiye, 36 ülke arasında 23’üncü sırada.

Araştırma, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü tarafından yapıldı.

DW’nin aktardığı raporda Türkiye'de online haber siteleri ve sosyal medyanın haberlere ulaşma noktasında sık sık "uğranılan ilk liman" olduğu belirtildi.

Türkiye’de haberlerin ‘siyasi etkiden arınmış’ olduğunu düşünenlerin oranıysa geçen yıla göre yüzde 9 gerileyerek yüzde 20’ye düştü.

Haberlerin ‘ticari etkiden arınmış’ olduğunu düşünenlerin oranıysa geçen seneye göre yüzde dört gerileyerek yüzde 23 oldu.

Reuters Enstitüsü raporu, dünya çapında tüketicilerin yüzde 54'ünün haberlere ulaşmak için sosyal medya kullandığını gösterdi.

2017 raporunda sunulan veriler, insanların çoğunluğunun ana akım medyaya güvenmediklerini ortaya koyarken, bunun yanında sosyal medyaya daha da kuşkucu yaklaştıklarını su yüzüne çıkardı. Küresel haber tüketimini mercek altına alan raporda, 36 ülkeden 70 bini aşan tüketicinin yüzde 33'ünün "haberlerin doğruluğuna güvenmediklerine" değinildi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:59
  1. DW
  2. TÜRKİYE
  3. Reuters Gazetecilik
  4. Küresel haber
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