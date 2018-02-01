Halkın yarısından fazlası 'eşcinsel' komşu istemiyor

Gençleri bir hastalık olan eşcinsellik bataklığına çekmek isteyen çevreler ‘onur yürüşü’ adı altında bu cinsel sapkınlığın propagandasını yapıyor, eşcinsel olduğunu söyleyen isimler televizyon ekranlarında parlatılarak gençlere örnek model olarak gösteriliyor. Türkiye’de ‘eşcinsel’ sapkınlığı yaygınlaştırma faaliyetleri devam ederken halk ise bu durumunda ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi 2017 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırmasını yayınladı. Araştırmanın ‘İstenmeyen komşular’ bölümünde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

HALKIN YARISINDAN FAZLASI EŞCİNSEL KOMŞU İSTEMİYOR

26 ilde kent merkezlerinde ikamet eden bin kişiyle 11 Aralık 7 Ocak arasında yapılan araştırmaya göre komşusunun ‘eşcinsel’ olmasını istemeyenler yüzde 52 oranında. Araştırmada ‘istenmeyen komşular’ arasında ‘içki içenler’de bulunuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 38’i içki içen bir komşu istemiyor.

En çok eşcinsellerin ve içki içenlerin istenmeyen komşular arasında yer aldığı araştırmada bir de utan verici bir sonuç ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 39’u ‘sığınmacı’ komşu istemediklerini beyan etti.

Öte yandan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin gündemindeki en büyük sorun olarak terör (yüzde 29) ve "FETÖ" (yüzde 18) görülüyor. Bu iki maddeyi en büyük sorun olarak görenlerin oranı önceki yıla göre azalırken en büyük sorunu işsizlik (yüzde 17) ve hayat pahalılığı (yüzde 13) olarak görenlerin oranı ise artışta.