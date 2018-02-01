Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Halkın yarısından fazlası 'eşcinsel' komşu istemiyor

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi 2017 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre halkın yarısından fazla ‘eşcinsel’ komşu istemiyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:56
Halkın yarısından fazlası 'eşcinsel' komşu istemiyor

Gençleri bir hastalık olan eşcinsellik bataklığına çekmek isteyen çevreler ‘onur yürüşü’ adı altında  bu cinsel sapkınlığın propagandasını yapıyor, eşcinsel olduğunu söyleyen isimler televizyon ekranlarında parlatılarak gençlere örnek model olarak gösteriliyor.  Türkiye’de ‘eşcinsel’ sapkınlığı yaygınlaştırma faaliyetleri devam ederken halk ise bu durumunda ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi 2017 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırmasını yayınladı. Araştırmanın ‘İstenmeyen komşular’ bölümünde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

HALKIN YARISINDAN FAZLASI EŞCİNSEL KOMŞU İSTEMİYOR

26 ilde kent merkezlerinde ikamet eden bin kişiyle 11 Aralık 7 Ocak arasında yapılan araştırmaya göre komşusunun ‘eşcinsel’ olmasını istemeyenler yüzde 52 oranında. Araştırmada ‘istenmeyen komşular’ arasında ‘içki içenler’de bulunuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 38’i içki içen bir komşu istemiyor.

En çok eşcinsellerin ve içki içenlerin istenmeyen komşular arasında yer aldığı araştırmada bir de utan verici bir sonuç ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 39’u ‘sığınmacı’ komşu istemediklerini beyan etti.

Öte yandan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin gündemindeki en büyük sorun olarak terör (yüzde 29) ve "FETÖ" (yüzde 18) görülüyor. Bu iki maddeyi en büyük sorun olarak görenlerin oranı önceki yıla göre azalırken en büyük sorunu işsizlik (yüzde 17) ve hayat pahalılığı (yüzde 13) olarak görenlerin oranı ise artışta.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:56
  1. eşcinsel
  2. LGBT
  3. komşu
  4. araştırma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması
    1. Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması
    2. 'ABD ya Fırat'ın doğusundan çıkacak ya..
    3. Tacikistan Başmüftüsü Abdülkadirzade:..
    4. YPG şoka girdi! Kobani'de kan anonsları
    5. AK Parti-MHP ittifak çalışmalarında..
    6. Halkın yarısından fazlası 'eşcinsel'..
    7. Harekâtı engelleyemeyen CHP şov..
    8. Bakan Çavuşoğlu: ' Bizzat Putin..
    9. Fenerbahçe'de sakatlık depremi
    10. Ünlü hamburger zincirinde mide..
    11. Hollanda'da PKK'lıları tek başına..
    12. Rusya'dan kritik 'Soçi' açıklaması
    13. Kritik kasaba ele geçirildi!
    14. Kritik uyarı! Türkiye yağmur hasadına..
    15. Hastanelerin acil servislerinde yeni..
    16. THY yeni pilotlar yetiştirecek
    17. Erdoğan'ın Vatikan ziyaretine dair..
    18. Korkak İsrail askerini, Türk askeri..
    19. Dün tahliye edilmişti! Yeniden..
    20. Yaldızlı mobilya depresyon sebebi
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor