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Halkı sokağa dökmek isteyen HDP'li il başkanı gözaltına alındı!

Türk Ordusunun Afrinde gerçekleştirmiş olduğu operasyon ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden PKK/PYD Terörü örgütü propagandası yaptıkları ve halkı sokak eylemlerine yönlendirici şekilde açıklamalarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik İzmir’de operasyon düzenlendi.

23 Ocak 2018 Salı 09:12
Halkı sokağa dökmek isteyen HDP'li il başkanı gözaltına alındı!

İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yakalama ve arama kararı sonrasında Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçeleri ile Manisa Denizli’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında HDP İl Başlanı Çerkez Aydemir’in de olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramada 1 av tüfeği çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Yine aynı gerekçe ile 22 ocak akşam saatlerinde toplu ulaşım araçlarında ve halkın toplu olarak kullandığı alanlarda terör örgütü propagandası yaparak bunu kayda alıp kendi sitelerinden yayın yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin Bornova Küçük Park'ta eylem yapacağı duyumu alınması üzerine şüpheliler eylem yapamadan yakalandı. Bu kişlerle birlikte gözaltı sayısının 23 olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:12
  1. İzmir Terörle Mücadele
  2. İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele
  3. HDP İl Başlanı Çerkez Aydemir
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