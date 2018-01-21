Halkı sokağa çağıran HDP'li Güven'e soruşturma
Afrin’e yönelik operasyonun başlamasının ardından vatandaşları sokağa çağıran Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.21 Ocak 2018 Pazar 14:26
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşları sokağa çağıran Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.