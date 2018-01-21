Halkı sokağa çağıran HDP'li Güven'e soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşları sokağa çağıran Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.