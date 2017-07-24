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Halkbank'ın üst düzey yönetiminde değişiklik!

Halkbank Yönetim Kurulu, bankanın yönetim yapısında değişikliğe giderek 6 genel müdür yardımcısını görevden aldı ve yeni atamalar gerçekleştirdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:29
Halkbank'ın üst düzey yönetiminde değişiklik!

Halkbank Yönetim Kurulu, bankanın yönetim yapısında değişikliğe giderek 6 genel müdür yardımcısını görevden aldı ve yeni atamalar gerçekleştirdi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, yönetim kurulu tarafından banka teşkilat şemasında değişiklikler yapıldı.

Genel müdürlük teşkilat şemasının yeniden oluşturulması ile genel müdür yardımcıları Murat Oktay, Erdal Erdem, Hasan Ünal, Mustafa Aydın, Ömer Faruk Şenel ve Salim Köse'nin görevlerinden alınması kararlaştırıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Ati·lla ile Teftiş Kurulu Başkanı Ali Ulvi Sargon'un genel müdürlük emrine alınmasına, boş bulunan genel müdür yardımcılıklarına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayını müteakiben Hasan Tuncay, Levend Torusdağ, Mustafa Çödek, Yusuf Duran Ocak, Ergin Kaya, Hakan Eryılmaz ile Metin Köstek'in, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na da Kadir Yaylak'ın atanmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:29
  1. Halkbank Yönetim Kurulu
  2. Murat Oktay
  3. Erdal Erdem
  4. Hasan Ünal
  5. Mustafa Aydın
  6. Ömer Faruk Şenel ve Salim Köse
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