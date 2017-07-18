Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre büründü!
Trafikte acı tablo... İşte 6 aylık can kaybı
PYD'ye çok ağır darbe! Hepsi öldürüldü
Şok bilgi paylaşıldı! İstanbul'da 2 saatte...
Ukrayna'da yeni devlet ilan edildi!
İstanbul için saat verildi! Daha şiddetlisi geliyor
Diyarbakır’da üs bölgesine roketli saldırı
İBB'den flaş 'yağmur' açıklaması!
Bakan Süleyman Soylu affetti, cezadan kurtuldu
Bakanlık'ta operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Vatandaş işe yüzerek gitti
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
5G'yi ilk kullanacak ülke belli oldu
Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz ziyaret!
Eren Erdem'in ihaneti tescillendi
Çanakkale'de gece yarısı sel
Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor
Bakan cezaevlerindeki tutuklu sayısını açıkladı
Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Mağlubiyetten galibiyete... Bediüzzaman'ın '2018' müjdesi!
Halkalı'da sel havadan görüntülendi
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışın getirdiği olumsuzlar drone ile havadan görüntülendi.
18 Temmuz 2017 Salı 11:27
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:27
halkalı
drone
sel
sağanak yağış
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Gündem
Mangalcılara dikkat uyarısı!
Gündem
Yine marmara yine mülakat skandalı
Gündem
Sınırda terör devletine izin yok!
Gündem
İslam’ı tahrife ‘diyalog’ kılıfı
Gündem
56 milyon bebek kürtajla katlediliyor
Bugünkü Yazılar
Abdullah Yıldız
“Yâle’l-Kudüs!”
Abdurrahman Dilipak
FETÖ’cü ikilemi
Ali Karahasanoğlu
Tabandaki safları aldatmaya böyle devam ediyorlar!
Emrah Savcı
Beşiktaş’a bir haller oluyor?!
Hüseyin Öztürk
İşgal Girişiminden Dirilişe ve TBMM’deki Program
Kenan Alpay
Kazanımlarımızın Üzerine Gölgeler Düşürmeden
Mehtap Yılmaz
Kimin uşağısın homo-Feto?
Merve Kavakçı
Postkolonyal açıdan “hero”
Nurettin Veren
Mescid-i Aksa’yı kapatanlara karşı, Ayasofya’yı açmalıyız
Osman Atalay
Balkanlar, 15 Temmuz şehitleri için ayaktaydı
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Vel asr..-Ancak ‘...Salih Ameller..’ kurtuluşa vesile olacak!
Sabri Balaman
Sanat Türkiye için değil, FETÖ’cüler içinmiş
Sinan Burhan
Bahçeli’yi kim yönetiyor?
Yavuz Bahadıroğlu
“Ey şehid oğlu şehid!”
Son Eklenen Haberler
Bakan Yılmaz okullardaki yeni..
Trafikte acı tablo... İşte 6 aylık can..
Ve Yeni Emenike bulundu
Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre..
Yılın Bombası!Oumar Niasse Süper Lig..
Şok bilgi paylaşıldı! İstanbul'da 2..
PYD'ye çok ağır darbe! Hepsi öldürüldü
İstanbul'da sel sularına olta atan adam!
İstanbul'a 6 Bin tane düştü... uydudan..
Denizli'de endemik bitki türü keşfedildi
"Suğla Cazibe Sulaması" projesi..
Alvaro Morata için tam 400 Milyon..
Bu kadın anne olamaz... Sohbet ederken..
2008 senesinde belgelenmişti, işte..
İntihara kalkışan işçilere küfür eden..
Fenerbahçe'de golcü için kritik tarih!
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku!
O askerden acı haber
Ukrayna'da yeni devlet ilan edildi!
Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a önerildi
Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'