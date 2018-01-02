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Halkalı'da belirlenemeyen ağır kokunun nedeni belli oldu

Tuzla'daki gaz kokusu olayının ardından bir ağır koku da Halkalı'da meydana geldi.

02 Ocak 2018 Salı 07:47
Halkalı'da belirlenemeyen ağır kokunun nedeni belli oldu

YENİAKİT.COM.TR - Vatandaşı paniğe iten Tuzla'daki gaz kokusu olayının ardından bir olay da Halkalı'da meydana geldi. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi civarında paniğe neden olan 'belirlenemeyen gaz' için Doğalgaz Acil'e ihbar geldi. Gaz kokusundan rahatsız olan vatandaşlar İgdaş ve AKOM'u arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye giden İgdaş ekipleri gaz ölçümü yaptı. Yapılan ölçümde gazın nedeni İGDAŞ ekipleri tarafından belirlenemedi. 

Tuzla'daki gibi 'kimyasal atık' olabileceği değerlendirilen ve  belirlenemeyen ağır kokusunun nedeninin bölgeye gelen İSKİ ve AKOM ekibinin incelemesinin ardından lağım kanallarının tıkanmasından kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan ekipler duruma müdahale etti. 

Tuzla'da mahalleyi saran gazın ise kimyasal atık sonucu yayıldığı ortaya çıkmıştı. 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 07:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • OSMANLIOSMANLI2 sa önce
    Birileri veya gizli hűcreler veABD israil ajanları devrede olabilir...toplumumuz duyarlı ve heran uyanık olup en ufak şűpheleri emniyete bildirmeli !!!
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