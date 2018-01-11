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Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray taşıyacak

İstanbul’un trafik yükünü hafifleten Marmaray, sene sonundan itibaren Halkalı ve Gebze arasında hizmet vermeye başlayacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:35
Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray taşıyacak

Şu anda yoğun günlerde 200 bin yolcu taşıyan Marmaray’ın Halkalı-Gebze hattında 1 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

Marmaray Projesi’nin Yenikapı’dan Halkalı’ya ve Ayrılıkçeşme’den de Gebze’ye uzatılması ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sene sonu itibari ile çalışmaların tamamlanacağını; yüksek hızlı trenlerin (YHT) Ankara’dan kalkıp Halkalı’ya kadar gidebilir hale geleceğini ifade etti.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin Marmaray Projesi’ne ilişkin sorularını cevaplayan Arslan, inşaat çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Arslan, “Arkeolojik kazılar, sözleşmeye dâhil edilen ilave işler, güzergâh üzerindeki bazı mülk ve hak sahiplerinin hukuki talepleri nedeniyle işin ilerlemesinde öngörülmeyen bazı durumlarla karşılaşılmış, buna bağlı olarak gecikmeler yaşanmıştır ancak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içerisinde altyapı inşaatını, Eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyonu bitireceğiz” dedi.

NE YAPILACAK?

Ağustos ayında inşaat çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini ve eylül ayından itibaren de ardından testlere geçeceklerini aktaran Arslan, “2018 sonu itibari ile banliyö hatlarını Gebze’den Halkalı’ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hale getireceğiz. Ayrıca YHT’lerimiz de Ankara’dan kalkıp Haydarpaşa’ya kadar veya Halkalı’ya kadar gidebilecek hale gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Kesintisiz ulaşım

Şu anda Marmaray ile günde ortalama 200 bin yolcu
taşınıyor. Gebze-Halkalı hattının devreye girmesi ile bu
sayının yoğun günlerde 5’e katlanarak bir milyona dayanacağı öngörülüyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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