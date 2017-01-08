Halka göre terörün arkasında ABD var!

Aralık ayının son günlerinde yapılan geniş kapsamlı kamuoyu araştırmasının en önemli sonucu şudur:



Vatandaşlar ülkemizde yaşanan terörü terör örgütlerinin tek başına yapmadığını düşünüyor. Arkasında bir takım güçlerle hareket ettiğini söylüyor. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında sorulan sorulara parti aidiyetiyle cevap veren halkımız, terör konusunda ortak cevaplar veriyor. Yani iktidarıyla muhalefetiyle tek ses halinde, terör örgütlerinin tek başına hareket etmediğini, arkasında birtakım güçler olduğunu söylüyor. Hatta "kim bu güçler" sorusuna da benzer cevaplar veriyor. Halkımızın verdiği bu cevaplar, farklı renklere sahip olsak da söz konusu olan Vatan ve ülkemizin bekası olduğunda nasıl bir araya gelebildiğimizin en önemli göstergesi.





TERÖRÜ KİM YAPIYOR?



SORU: Ülkemizde son dönemlerde sıkça terör olayları yaşanıyor. "Sizce bu terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütleri mi yapıyor yoksa bu terörün arkasında bir takım güçler mi var?"



Terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütlerinin kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı %24.0'tür. Halkın %76.0'sı ise terörün arkasında başka güçlerin olduğunu düşünmektedir.



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