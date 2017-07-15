'Halka ateş aç' emrine uymayıp intihar etti!
15 Temmuz darbe girişimi gecesi komutanının 'halka ateş aç' emrine uymayıp 'biz vatan haini değiliz' diyerek beylik tabancası ile intihar eden Tankçı Astsubay Çavuş Ferhat Daş'ın ailesi şehitlik istiyor.15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
İstanbul'da 15 Temmuz gecesi darbecilerin 'Halka ateş aç' emrine uymayıp intihar ettiği belirtilen Tankçı Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Ferhat Daş'ın ailesi şehitlik istiyor.
"DARBECİ" DEYİP ARAÇ VERMEDİLER
İstanbul'daki General Nurettin Baransel Kışlası'nda görev yapan Ferhat Daş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi aldığı emirle Sabiha Gökçen Havalimanı'na ilerlemeye başladı. Tank, havalimanı yakınında toplanan kalabalık tarafından durdurularak ilerlemesine izin verilmedi. Bir süre sonra Ferhat Daş başından vurulmuş olarak tanktan çıkarıldı ve götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aile, cenazeyi almak için İstanbul'a gitti, ancak Ferhat Daş'ın 'darbeci' olduğu iddiasıyla hiçbir kurum araç vermedi. Bunun üzerine aile, cenazeyi kendi imkanlarıyla memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne getirdi. Ferhat Daş'ın cenazesi, 17 Temmuz'da sabaha karşı ilçe bağlı Geben Mahallesi'nde sessiz sedası toprağa verildi.
"KOMUTANIM 'BİZ VATAN HAİNİ DEĞİLİZ' DİYEREK İNTİHAR ETTİ"
Darbe girişiminden 2 hafta sonra ortaya çıkan cep telefonu görüntüleri ve silah arkadaşlarının verdiği ifadelerle Ferhat Daş'ın darbeci değil, 'Halkın üzerine ateş aç' emrine uymayıp intihar ettiği ortaya çıktı.
Aynı tankta bulunan Tankçı Uzman Çavuş İbrahim Donat, emniyetteki ifadesinde, "Tank komutanım Astsubay Çavuş Ferhat Daş, 'Biz vatan haini değiliz' diye bağırarak beylik tabancasını çıkardı ve alttan çenesine doğru bir el ateş ederek intihar etti" dedi.
"BEN ONU VATAN SEVGİSİLE YETİŞTİRDİM"
Daş ailesi, bu görüntüler ve ifadelerinin ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili yerlere müracaat ederek oğullarının itibarının geri verilmesini istedi. Baba Ahmet Daş, aradan bir yıl geçtiğini ancak oğullarının itibarının verilmediğini söyledi. Baba Daş, "Benim oğlum hain olamaz, ben onu vatan sevgisi ile yetiştirdim. Benim oğlumun o geceye ait görüntüleri de var. Ben sadece oğlumun şehitliğini istiyorum, başka da bir şey istemiyorum" dedi.
"FERHAT'IMIN ŞEHİTLİĞİNİ İSTİYORUM"
Fatma Daş da oğlunun şehitliğini isteyerek, "Benim oğlum halk için, vatan için canını verdi. 1 yıl oldu, ne kadar üzüntü ve acı çektiğimi anlatamam. Oğlumun her şeyi ortada, o gece oğlumu halk 'Kahraman asker' diye bağrına basıyor. Bir anne olarak yüreğim dağlanıyor, vatan için canını veren oğlumun şehitliğini istiyorum. 3 oğlum daha var, vatan için onları da feda etmeye hazırım. Benim gururum Ferhat'ımın şehitliğinin verilmesi en büyük dileğim" diye konuştu.
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Vedat6 dk önce O anki panik ve psikolojiyle yanlis bir adim olan intihara meyletmis olabilir. Herkes ayni sogukkanli mesrebe sahip degil. Fakat eger bu soyleneblwe dogruysa, bu cocuga sahip cikmayanlarin kiyamet gunu vay haline... mehmet akpınar25 dk önce intihar büyük günahtır. şehitlik mümkün değildir. Avini28 dk önce Herkesin gözü küçük bir parada / bu terör 66yılından beri var insanlar herşey bildiği halde / o an intahar biraz abestir Gine'de Allah bağışlayandır gevreli32 dk önce Niye kenduni vurmuşki halisdemir gibi yapıp o emri veren iti niye vurmamış.şehid lik bu kadar ucuzmu.iyiniyetye olsa bir intihar. halka ateş aç emrini veren komutanını vursaydı gerçek bir khraman olurdu... 36 dk önce habil sünbül niyazi akbay36 dk önce neyse bisey demiyorum O42 dk önce Ya nefret ediyorum hep garibanlar oluyor.Bu ülkeyi garibanlar korusun,tuzu kurular krallar gibi hayat sürsün.Şehitlikle garibim teselli bulsun İyi de Bilal önden buyursun da boyunu postunu görelim olmaz.Baskalarinın çocuklarını ateşe atanlar Allah kendi çocuklarınla imtihan etsin, yasin48 dk önce İlginç bir durum ama kendine sıkana kadar neden emri verene sıkmamış bide bu sözleri söylediğini kim söylüyor anladığım kadarıyla aile şehitliği saglamış olduğu maddi imkanlar için istiyor Ayv50 dk önce Allah rahmet etsin. mete57 dk önce Keşke canına kıymasaidi teslim olup pişmanlık ve Tevbe etmesi daha uygundu Allah rahmet etsin