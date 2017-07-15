'Halka ateş aç' emrine uymayıp intihar etti!

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi darbecilerin 'Halka ateş aç' emrine uymayıp intihar ettiği belirtilen Tankçı Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Ferhat Daş'ın ailesi şehitlik istiyor.

"DARBECİ" DEYİP ARAÇ VERMEDİLER

İstanbul'daki General Nurettin Baransel Kışlası'nda görev yapan Ferhat Daş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi aldığı emirle Sabiha Gökçen Havalimanı'na ilerlemeye başladı. Tank, havalimanı yakınında toplanan kalabalık tarafından durdurularak ilerlemesine izin verilmedi. Bir süre sonra Ferhat Daş başından vurulmuş olarak tanktan çıkarıldı ve götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aile, cenazeyi almak için İstanbul'a gitti, ancak Ferhat Daş'ın 'darbeci' olduğu iddiasıyla hiçbir kurum araç vermedi. Bunun üzerine aile, cenazeyi kendi imkanlarıyla memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne getirdi. Ferhat Daş'ın cenazesi, 17 Temmuz'da sabaha karşı ilçe bağlı Geben Mahallesi'nde sessiz sedası toprağa verildi.



"KOMUTANIM 'BİZ VATAN HAİNİ DEĞİLİZ' DİYEREK İNTİHAR ETTİ"

Darbe girişiminden 2 hafta sonra ortaya çıkan cep telefonu görüntüleri ve silah arkadaşlarının verdiği ifadelerle Ferhat Daş'ın darbeci değil, 'Halkın üzerine ateş aç' emrine uymayıp intihar ettiği ortaya çıktı.

Aynı tankta bulunan Tankçı Uzman Çavuş İbrahim Donat, emniyetteki ifadesinde, "Tank komutanım Astsubay Çavuş Ferhat Daş, 'Biz vatan haini değiliz' diye bağırarak beylik tabancasını çıkardı ve alttan çenesine doğru bir el ateş ederek intihar etti" dedi.

"BEN ONU VATAN SEVGİSİLE YETİŞTİRDİM"

Daş ailesi, bu görüntüler ve ifadelerinin ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili yerlere müracaat ederek oğullarının itibarının geri verilmesini istedi. Baba Ahmet Daş, aradan bir yıl geçtiğini ancak oğullarının itibarının verilmediğini söyledi. Baba Daş, "Benim oğlum hain olamaz, ben onu vatan sevgisi ile yetiştirdim. Benim oğlumun o geceye ait görüntüleri de var. Ben sadece oğlumun şehitliğini istiyorum, başka da bir şey istemiyorum" dedi.



"FERHAT'IMIN ŞEHİTLİĞİNİ İSTİYORUM"

Fatma Daş da oğlunun şehitliğini isteyerek, "Benim oğlum halk için, vatan için canını verdi. 1 yıl oldu, ne kadar üzüntü ve acı çektiğimi anlatamam. Oğlumun her şeyi ortada, o gece oğlumu halk 'Kahraman asker' diye bağrına basıyor. Bir anne olarak yüreğim dağlanıyor, vatan için canını veren oğlumun şehitliğini istiyorum. 3 oğlum daha var, vatan için onları da feda etmeye hazırım. Benim gururum Ferhat'ımın şehitliğinin verilmesi en büyük dileğim" diye konuştu.