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Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!

Milli Takım teknik direktörlüğünden kovulan Fatih Terim’in ardından kamuoyunda kimin teknik direktör olacağı konusunda meraklı bir bekleyiş başladı. TFF’nin bu konuda ne karar vereceği bilinmez ama halkın gündeminde Yılmaz Vural yer aldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:47
Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!

YENİAKİT.COM.TR-Geçtiğimiz gün TFF’den yapılan açıklamayla birlikte Fatih Terim’in A Milli Takım’daki görevine son verildi. Terim’in gönderilme nedenlerinin başında Alaçatı’daki mekan basma olayı gösterilse de bunun altında bir çok nedenin yattığı söyleniyor. Söz konusu söylentiler arasında Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın bir menajerlik şirketinde yöneticilik yapması ve Arda Turan’la yaşanan çalkantılı olaylar da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA VURAL’A BÜYÜK DESTEK

Terim’in ardından boşalan A Milli Takım’ın teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş ya da Mustafa Denizli’nin geçeceği söylensede Türk halkının bu konudaki tercihi yine Yılmaz Vural’dan yana oldu. Vural'ın bugüne kadar 32 takım çalıştırması ve sempatik tavırlarıyla futbolseverlerin gönlüne taht kurması söz konusu teveccühün nedenini ortaya koyuyor. Vural’ı A Milli Takım’ın başında görmek isteyen futbolseverler sosyal medya üzerinden çok sayıda kampanyaya imza atarak yoğun bir destek çalışması başlattı.

REFERANDUM BİLE TEKLİF ETTİLER

Vural hakkında yapılan ‘iyi takımları çalıştırmadı’ eleştirisi Milli Takım'ı çalıştırmasına hep engel oldu. Bunun farkında olan futbolseverler işi bir adım daha öteye götürerek ‘referandum’ teklifinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:47
  1. yılmaz vural
  2. a milli takım
  • Vatan severVatan sever39 dk önce
    Aynen. Bu Adam Bu görevi coktan hak etmistir.
  • MİSAFİR123MİSAFİR12348 dk önce
    YILMAZ VURAL SEVİLEN BİRİ VE BAŞARILI TEKNİK DİRKTÖRELİNDE İYİ MALZEME OLURSA BAŞARAMAYACAĞI İŞ YOKTUR.MİLLİ TAKIMA ÇOK YAKIŞIR
  • Rukneddin baybarsRukneddin baybars1 sa önce
    Bende yilmaz vurali istiyorum bu ne arkafas milli takim donup dolasiyor iki uc isim arasinda el degistiriyor yilmaz vural halkin icinden birisi enazindan
  • AsenaAsena1 sa önce
    Bence Senol.
  • Hulusi getirHulusi getir1 sa önce
    Bu vatanın evladı Almanya'da spor eğitimi almış kariyeri iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum . TFF fırsat verirse referanduma ne gerek var. Eğer referandum derlerse halk Yılmaz hocayı seçer bugüne kadar yapanlardan ne eksiği var
  • Hkn...Hkn...1 sa önce
    Çalıştırsın Yılmaz Vural iyi bir hoca biraz şansız ama denemek lazım kaybedecek bir şey yok. Geçmişten şimdiye kadar çalıştıranlar sanki süper işler mi yaptı.Adam iyi bir takımda performansını göstermeden gözü açık ölüp gidecek valla...
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