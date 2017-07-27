Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!

YENİAKİT.COM.TR-Geçtiğimiz gün TFF’den yapılan açıklamayla birlikte Fatih Terim’in A Milli Takım’daki görevine son verildi. Terim’in gönderilme nedenlerinin başında Alaçatı’daki mekan basma olayı gösterilse de bunun altında bir çok nedenin yattığı söyleniyor. Söz konusu söylentiler arasında Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın bir menajerlik şirketinde yöneticilik yapması ve Arda Turan’la yaşanan çalkantılı olaylar da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA VURAL’A BÜYÜK DESTEK

Terim’in ardından boşalan A Milli Takım’ın teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş ya da Mustafa Denizli’nin geçeceği söylensede Türk halkının bu konudaki tercihi yine Yılmaz Vural’dan yana oldu. Vural'ın bugüne kadar 32 takım çalıştırması ve sempatik tavırlarıyla futbolseverlerin gönlüne taht kurması söz konusu teveccühün nedenini ortaya koyuyor. Vural’ı A Milli Takım’ın başında görmek isteyen futbolseverler sosyal medya üzerinden çok sayıda kampanyaya imza atarak yoğun bir destek çalışması başlattı.

REFERANDUM BİLE TEKLİF ETTİLER

Vural hakkında yapılan ‘iyi takımları çalıştırmadı’ eleştirisi Milli Takım'ı çalıştırmasına hep engel oldu. Bunun farkında olan futbolseverler işi bir adım daha öteye götürerek ‘referandum’ teklifinde bulundu.