Halk TV'de Afrin skandalı

Halk TV'de yayınlanan haber programında Zeytin Dalı Harekatı hakkında kara propaganda yapıldı. CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de Afrin harekatı ile ilgili skandal bir ifade kullanıldı. 'Milli Eğitimden talimat' başlığı ile verilen haberde Türkiye'nin Afrin harekatı 'saldırı' olarak nitelendirildi.

AFRİN HAREKATINA SALDIRI DEDİLER

Yeni Şafak’ın haberine göre; Afrin şehitleri için okunacak Fetih Sureleri ile ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışan televizyon kanalı, Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadeleyi 'saldırı' olarak izleyenlere sundu. Halk TV'de daha önce de benzer yayınlara imza atılmıştı. Halk Arenası programında millete ve devletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler edilmişti.

Halk TV'de yayınlanan bir programda terör örgütünün başlattığı kara propagandaya destek niteliğinde sözler sarf edilmişti.