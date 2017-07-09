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Halk TV satılıyor! İşte bedeli...

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, kurucusu ve imtiyaz sahibi olduğu Halk TV'yi 30 milyon lira bedelle satışa çıkardı.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:26
Halk TV satılıyor! İşte bedeli...

CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV, son günlerde başında bulunan Hakan Aygün kaynaklı skandal iddialar nedeniyle kamuoyunda ve parti içinde tartışmalı hale gelmiş, kanalın yönetimi ve gelir kaynakları üzerinden karşılıklı sert suçlamalar birbirini izlemişti.

BAYKAL SATIŞA ÇIKARDI

Halk TV ile ilgili iddiaların ardından kanalın kurucusu olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal sahibi olduğu Halk TV'yi satışa çıkardı. Baykal'ın televizyon kanalı için 30 milyon lira istediği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:26
  1. Televizyon
  2. Halk Tv
  3. Deniz Baykal
  4. Skandal
  5. Hakan Aygün
  • vatandaşvatandaş18 dk önce
    orayıbile idare edemeyen ahmaklar devleti nasıl idare edecek.
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