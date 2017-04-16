Halk oylaması 2 bin 199 kamerayla takip ediliyor

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İstihbarat Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezi'ndeki ekranlardan seçim güvenliğine ilişkin çalışmaları izleyen ve yetkililerden bilgi alan Süleyman Soylu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması için gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.



Soylu, "Yaklaşık 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimlerin nasıl gittiğini ve güvenliğin hangi aşamada olduğunu ekran üzerinden takip ediyoruz." dedi.

İki helikopterin de ayrıca havadan güvenlik sağladığını ve 7 ilde helikopterlerin hazır beklediğini vurgulayan Soylu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bazı yerlerde sandıkların da helikopterlerle taşındığını anlattı.

Soylu, hem seçim anında hem de seçim bittikten sonraki süreçte valilikler ve kolluk kuvvetleriyle gelişmeleri değerlendirme halinde olacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bir iki yerde, özellikle Güneydoğu'da iki yaralamalı, bir de iki vefat içeren iki önemli silahlı olay söz konusu oldu. Onlar da bu seçim tartışmalarından kaynaklandı. Birisi, toplu bir şekilde oy kullanmak isteyenlere müdahale etti oradaki vatandaş, o arada bir çatışma çıktı. Diğerinde de yine buna benzer bir olay söz konusu oldu. Onun dışında birtakım asayiş olayları var. Bu asayiş olaylarına da bakılıyor. Yani seçim içi, seçim dışı bütün olayların analizini burada değerlendiriyoruz. Bu merkezde Ulaştırma Bakanlığımızdan bir arkadaş var, Enerji Bakanlığımızdan da arkadaşlar var. Onlar da kendi merkezlerinde çalışıyorlar ama buradan da olaylarla ilgili değerlendirmeler karşılıklı olarak bu merkez içerisinde gerçekleştiriliyor."

Soylu, aranan şahısların bazılarının sandığa gittiklerinde yakalandıklarını bildirerek, örneğin sabah bir FETÖ'cünün, öğle üzeri de terör örgütü PKK'dan aranan bir şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürel, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile bazı bürokratlar da koordinasyon merkezinde hazır bulundu.

Kaynak: AA