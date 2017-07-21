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Halk otobüsündeki askeri darp eden 10 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de çarşı izninden dönen askerleri, önlerini kestikleri halk otobüsünün içerisinde darp eden 10 kişi adliyeye sevk edildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
Halk otobüsündeki askeri darp eden 10 kişi adliyeye sevk edildi

İzmit-Kandıra yolunda bir otobüsün önünü keserek çarşı izinlerinden dönen 5 askeri darp eden 10 kişi İzmit Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koruması altında adliyeye getirilen 10 kişinin yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek istedi. Gözaltındakilerin yakınları ile basın mensupları arasındaki olaya Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale etmesi sonrasında arbede çıktı. Uzun süren arbede sırasında Jandarma araçlarından indirilen 10 kişi, adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan gözaltına alınan 10 kişinin yakınları, otobüste askerlerle tartışan A.K.’nin asker olduğunu bilmediği 5 kişinin otobüs durağındaki bir bayanı sözlü taciz ettiğini söylediğini ifade ettiler. Adliye önünde bekleyen gözaltındakilerin yakınları ayrıca, A.K.’nin bu yüzden 5 kişi ile tartıştığını duyan yakınları ise otobüsü durdurup, asker olduklarını bilmedikleri 5 kişiyi darp ettiklerini söylediler.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri gözaltında olanların yakınlarının başka bir taşkınlık yapmamaları için adliyeye önünde geniş güvenlik önlemi aldılar. Adliyeye çıkarılan 10 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
  1. Kocaeli Adliyesi
  2. Kocaeli
  3. İzmit
  4. Kandıra
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