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Halk otobüsü 3 çocuğun uyuduğu odaya daldı!

Ümraniye'de halk otobüsü 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı. Yıkılan odada uyuyan 3 çocuk yara almadan kurtuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:26
Halk otobüsü 3 çocuğun uyuduğu odaya daldı!

İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LC 6171 plakalı halk otobüsü, eski Üsküdar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı. Otobüs, Adem Yavuz Mahallesi Ay Sokak'taki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle duvarının bir bölümü yıkılan odada uyuyan ve korku içinde uyanan yaşları 5 ile 9 arasında değişen Serap, Sedanur ve Aslı Dolap kardeşler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi Mehmet Dolap, kazaya ilişkin, "Sabah herkes yatarken büyük bir gürültüye uyandık ve çocukların odasına baktığımızda bu manzarayla karşılaştık. Çocukların burnunun bile kanamaması büyük mucize" dedi.

 
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:26
  1. İstanbul
  2. Sabah
  3. Üsküdar
  4. Ümraniye
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