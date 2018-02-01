Halk kenti savunmak için hendek kazıyor

İdlib'in doğu kırsalındaki Sarakib bedesi halkı, muhaliflerle birlikte bölgeyi savunmak için çalışmalara başladı.

Rusya ve İran destekli rejim koalisyonunun Hama ili kuzey kırsalından bir süre önce başlattığı saldırılarla İdlib'in doğu kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı ve beldesini kontrol altına alması bölgedeki sivil halkı harekete geçirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, rejim koalisyonuna bağlı güçlerine Sarakib beldesine 14 kilometre kadar yaklaşmasıyla, sivil halk ve muhalifler beldenin etrafına savunma hattı oluşturmaya başladı.

Bölgeden servis edilen bir fotoğrafta, belde halkının muhaliflerle birlikte savunma hattı oluşturmak için hendekler kazdığı görülüyor:

Bir süredir bölgedeki ilerleyişi devam eden rejim koalisyonu, Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlamasıyla birlikte İdlib kırsalındaki ilerleyişini, Rusya'nın sağladığı hava desteğiyle daha da hızlandırmış durumda.

Ebu Zuhur beldesinin tamamının Rusya ve İran destekli koalisyon tarafından kontrol altına alınmasının ardında, rejime bağlı güçlerin Sarakib beldesini ele geçirmeye yönelik saldırıda bulunabileceği tahmin ediliyor.

mepanews