Halk itibar etmeyince HDP'lilere desteğe bakın kim geldi!

Öğle saatlerinde, Yoğurtçu Parkı'ndaki HDP'lilerin yanına CHP Istanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve CHP Istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da içinde bulunduğu partililer gelmişti.

HALK İTİBAR ETMEYİNCE CHP'Lİ VEKİLLER DESTEĞE GELDİ

Bu ziyaretin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve beraberindeki heyet de bir ziyaret gerçekleştirdi.

HDP'nin geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da başlattığı nöbete CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve partili heyet de destek ziyaretinde bulunmuştu.

HDP'nin söz konusu nöbetine halkın itibar etmediği görülmüştü.