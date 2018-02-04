Halk GYO'nun sukuk gongu 15 Şubat'ta
Gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumlarından Halk GYO, gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşmasıyla ilgili bir ilke imza attı.04 Şubat 2018 Pazar 10:05
Halk Yatırım aracılığıyla ilk GYO sukuk ihracını gerçekleştiren Halk GYO’nun gong töreni, 15 Şubat Perşembe günü Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin ve Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Halk GYO, Halk Yatırım aracılığıyla 100 milyon lira nominal değerli 87 gün vadeli kira sertifikası ihracını Aralık 2017’de tamamlamıştı.
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