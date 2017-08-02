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Halk destek vermeyince HDP'lilere CHP koştu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve beraberindeki heyet, HDP'nin eylemine destek ziyareti gerçekleştirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:19
Halk destek vermeyince HDP'lilere CHP koştu!

Öğle saatlerinde, Yoğurtçu Parkı'ndaki HDP'lilerin yanına CHP Istanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve CHP Istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da içinde bulunduğu partililer gelmişti.

HALK İTİBAR ETMEYİNCE CHP'Lİ VEKİLLER DESTEK OLDU

Bu ziyaretin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksüngerve beraberindeki heyet de bir ziyaret gerçekleştirdi.

HDP'nin geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da başlattığı nöbete CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve partili heyet de destek ziyaretinde bulunmuştu.

HDP'nin söz konusu nöbetine halkın itibar etmediği görülmüştü.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:19
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