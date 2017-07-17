Halk bastırmasa hainler teslim olmayacaklardı

OSMAN YİĞİT / ANKARA

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi esnasında halkın TRT’yi kurtarma operasyonunda aldığı kurşun yarası ile ölümden dönen gazi Hasan Hüseyin Çakır, o gece yaşananları Akit’e anlattı.

Darbecilerin birçoğunun kandırılmış olduğu ve halka silah kullanmakta tereddüt yaşadıkları iddiasının büyük bir yalan olduğunu kaydeden Çakır, “TRT’deki darbecilerin tank dışında ellerinde helikopter desteği dahil aklınıza gelebilecek her şey vardı.. Nitekim cephaneleri bitene kadar halkın üzerine ateş açtılar. Ağırlıklı olarak Gölbaşı ve Mamak’dan intikal eden 2 bin 500, 3 bin kişilik bir halk kitlesi idik. Bizim baskımızı üzerlerinde hissetmeseler kesinlikle teslim olmayacaklardı” dedi.

F-16’larla psikolojik baskı altına alınmaya çalışılmalarına, helikopterlerle taranmalarına rağmen halkın dağılmadığını; rütbeli 4 haini teslim aldıktan sonra dahi yoğun ateş altında kaldıklarını belirten Çakır, kendisinin de bu aşamada yaralandığını; daha sonra edindiği bilgilere göre toplamda 14 rütbeli hainin bizzat halk tarafından teslim alınarak polise teslim edildiğini bildirdi.

O gece ilk olarak evinin hemen yanındaki Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi’ne intikal ettiğini anlatan Gazi Çakır, şunları kaydetti: “Helikopter o gece sadece kahraman özel harekatçılarımızı değil bizi de hedef aldı.

Hainlerin gözünde korku ve tedirginlik olmakla beraber pişmanlık hissi görmedim. Cephanelerinin yeteceğine inansalar birimizi orada sağ bırakmazlardı”.