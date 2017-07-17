Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Halk bastırmasa hainler teslim olmayacaklardı

Halk bastırmasa hainler teslim olmayacaklardı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:41
Halk bastırmasa hainler teslim olmayacaklardı

OSMAN YİĞİT / ANKARA

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi esnasında halkın TRT’yi kurtarma operasyonunda aldığı kurşun yarası ile ölümden dönen gazi Hasan Hüseyin Çakır, o gece yaşananları Akit’e anlattı.

Darbecilerin birçoğunun kandırılmış olduğu ve halka silah kullanmakta tereddüt yaşadıkları iddiasının büyük bir yalan olduğunu kaydeden Çakır, “TRT’deki darbecilerin tank dışında ellerinde helikopter desteği dahil aklınıza gelebilecek her şey vardı.. Nitekim cephaneleri bitene kadar halkın üzerine ateş açtılar. Ağırlıklı olarak Gölbaşı ve Mamak’dan intikal eden 2 bin 500, 3 bin kişilik bir halk kitlesi idik. Bizim baskımızı üzerlerinde hissetmeseler kesinlikle teslim olmayacaklardı” dedi. 

F-16’larla psikolojik baskı altına alınmaya çalışılmalarına, helikopterlerle taranmalarına rağmen halkın dağılmadığını; rütbeli 4 haini teslim aldıktan sonra dahi yoğun ateş altında kaldıklarını belirten Çakır, kendisinin de bu aşamada yaralandığını; daha sonra edindiği bilgilere göre toplamda 14 rütbeli hainin bizzat halk tarafından teslim alınarak polise teslim edildiğini bildirdi.

O gece ilk olarak evinin hemen yanındaki Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi’ne intikal ettiğini anlatan Gazi Çakır, şunları kaydetti: “Helikopter o gece sadece kahraman özel harekatçılarımızı değil bizi de hedef aldı. 

Hainlerin gözünde korku ve tedirginlik olmakla beraber pişmanlık hissi görmedim. Cephanelerinin yeteceğine inansalar birimizi orada sağ bırakmazlardı”.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal afete dönüşebilir...
    1. Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal..
    2. Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı
    3. Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın
    4. Şehit Ömer Halisdemir hayrına yardım..
    5. Böyle düğün konvoyu görülmedi
    6. İspanya polisi Europol desteğiyle dev..
    7. Son bir haftada 50 terörist etkisiz..
    8. Ağbal: Önümüzdeki dönemde de..
    9. Köprü öyle değil böyle kapatılır!
    10. Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi..
    12. Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz
    13. Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz
    14. Halk bastırmasa hainler teslim..
    15. O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti
    16. ‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’
    17. Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters..
    18. Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri
    19. Göztepe’nin son bombası!
    20. Avrupa’da 'at eti' çetesine operasyon!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait