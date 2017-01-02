Halk, Barbaros Şansal'ı böyle karşıladı!

Türkiye'ye hakaretler yağdıran, Kıbrıs'tan sınır dışı edilen Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı'nda tepkiyle karşılandı.

Eklenme: 02 Ocak 2017, 23:29
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YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'ye hakaretler yağdıran, Kıbrıs'tan sınır dışı edilen Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı'nda tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" şeklinde aziz milletimize hakaretler eden Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında da gerginlik yaşanmıştı.

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