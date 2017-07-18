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Halisdemir’in ismini kullananlara dava açılacak

15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ismini kullananlara dava açılacak.

18 Temmuz 2017 Salı 11:44
Halisdemir’in ismini kullananlara dava açılacak

15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in, ağabeyi Doğan Halisdemir, kardeşi hakkında yalan yanlış gazetelere ve televizyonlara röportaj verenlere ve ailesinin ismini izinsiz kullananlara tepki gösterdi.

Ömer Halisdemir’in adını kullananlar hakkında hukuki yönden hakkını arayacağını ifade eden Doğan Halisdemir, “Benim köylüm, benim yakınlarım, eş, dostlar Türkiye’nin her yerinden beyanat veriyorlar açıklama yapıyorlar. Kanallara konuşuyorlar. Adam yıllardan beri Ömer Halisdemir’i görmemiş ama şehidimiz hakkında röportaj vermiş. Detayını bilmiyor hakkında bir şey bilmiyor. Yalan yanlış bilgiler veriyor. Ben bunlara kızıyorum. Şehidimizin adını kim kullanırsa ve ben bunu tespit edersem dava açacağım” dedi.

Abi Halisdemir, Halisdemir ailesinin ismini kullanarak iş başvurusu yapan insanlarında bulunduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimsenin Halisdemir ismini kullanmasını istemiyoruz. Bizler kurallara riayet eden, herkesin hakkına hukukuna saygı gösteren bir aileyiz. Benim akrabamda olsa trafik mi yakalıyor. Benim ismimi vermeyecek. Ben gidiyorum duruyorum emniyet kemerim takılı her kurala uyuyorum, o niye uymuyor bizim adımızı kullanıyor. Aynı şekilde hastanelerde bizim ismimizi kullanıyorlar. Ben doktora gittiğim zaman sıra bekliyorum. Şehit yakınıyım ama ben dedim ‘bana ayrıcalık tanımayın, acil bir hasta gelebilir ben sıramı beklerim’. Ayrıcalık istemiyorum. Çünkü bu olaylardan önce nasıl bir yaşantı sürüyorsak bugünde aynı yaşantıyı süren bir aileyiz. Kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Kimsenin de Halisdemir ismini kullanmasına izin vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz takdirde ismimizi kullananlar hakkında yasal süreç başlatacağız”.

“Türk milletine minnettarım bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı” diyen Doğan Halisdemir, “İlk günden bu yana Türk halkı bizleri yalnız bırakmadı. Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından geldiler. Dualar okudular, mevlitler okuttular. Başta Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, bakanlarıma, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk Polis teşkilatına, parti genel başkanlarına, sağ duyulu yerel ve ulusal medyaya, doğusu batısı Türkiye’nin her yerinden gelerek bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Abi Halisdemir, son olarak Çukurkuyu Kasabası’na katkı sağlayan belediyeler, kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:44
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