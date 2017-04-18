% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cüler hakkında sıcak gelişme

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cüler hakkında sıcak gelişme
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:31

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 22 Mart'taki son duruşmasında alınan ara karar gereği, sanıkların tahliye talepleriyle ilgili inceleme bugün yapıldı.

Dava kapsamında tutuklu yargılanan 18 sanık hakkında tutukluluk incelemesini dosya üzerinden yapan Heyet, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

15 Temmuz gecesi Terzi ile Diyarbakır'dan gelen sanıkların yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs'ta devam edilecek.

 
Etiketlerömer halisdemirfetösemih terzifetö darbe
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:31
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?