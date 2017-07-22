Halime nine tekerlekli sandalyesine kavuştu

Alaşehir Belediyesi engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kavaklıdere Mahallesinde engelliliği sebebiyle 10 senedir yatağa mahkum olarak hayatını sürdüren 77 yaşındaki Halime Kelebek’e tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Halime nineye, tekerlekli sandalyeyi Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban adına Alaşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hakan Turan verdi. Tekerlekli sandalyeyi görünce duygulanan Halime Kelebek, “Sayın Belediye Başkanımız Gökhan Karaçoban’a ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Şu an yaşadığım mutluluğu anlatamam. Allah razı olsun ”dedi. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ise hedeflerinin engelsiz bir Alaşehir olduğunu söyledi.