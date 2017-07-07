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Haliliye’de Temmuz ayı halk günü toplantısı yapıldı

Haliliye Belediyesinin her ayın ilk cuma günü düzenlediği halk günü toplantıları kapsamında temmuz ayı toplantısı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
Haliliye’de Temmuz ayı halk günü toplantısı yapıldı

Başkan Fevzi Demirkol’un göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı halk günü toplantıları, her ayın ilk cuma günü olarak devam ediyor. Temmuz ayının ilk cuma günü de, Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası toplantı salonunda, başkan yardımcıları Haci Kanduza ve Osman Uludağ, birim müdürleri ile vatandaşların katılımıyla yapıldı. Vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek iletti.

Vatandaşların talepleri, başkan yardımcıları tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürleri yönlendirildi. İlgili müdürler de, iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı.

Halk günü toplantısıyla ilgili açıklama yapan başkan yardımcısı Osman Uludağ, “Vatandaşlarımızın belediyeden talep, öneri ve şikayetleriyle ilgili ilk kurulduğumuz günden itibaren başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla her ayın ilk cuma günü halk günü toplantımızı icra ediyoruz. Burada birim müdürlerimiz hazır bulunuyor. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılacak gerekli çalışmalarla ilgili müdürlerimize talimatları verip çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Uzun vadeli yapılacak işlerin de, burada programlanmasını sağlıyoruz. Halk günü toplantımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
  1. Hac
  2. Uludağ
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