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''Halil'im çok özledim seni...''

15 Temmuz gecesi şehadete koşan Halil Kantarcı'nın en yakın arkadaşlarından Gazeteci Yazar Tayyar Tercan'ın sosyal medya hesabından Şehid'e seslenişi..

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:21
''Halil'im çok özledim seni...''

Gazeteci Yazar Tayyar Tercan'ın o paylaşımı; 

''Halil’im…
Liyakatle yaşadığı hayatı Şehadetle taçlandıran yiğit gönüldaşım, dostum…
Yanyana yürüdük yıllarca, fikirde zikirde, zindanda hücrede, meydanda kavgada yanyanaydık hep.
Konuşman güven verir, gülüşün kasveti eritir, dağ gibi heybetin yanında zerafet ve anlayışınla tanıyıp ruhunda iz bırakmadığın kimse kalmazdı şu garip âlemde. Şimdi daha iyi anladık.
Allah sana Üç tane pırlanta gibi çocuk ve duruşuyla bütün ümmeti gururlandıran bir eş’le güzel bir aile, 
hayatını mânâlandıran güzel bir dava,
Salih Mirzabeyoğlu gibi ömrünü pazarlıksız İslama adamış bir lider
Güzel yüz, güzel yürek, güzel dostlarla dolu bir ömür ve Şehadet gibi güzel bir ölüm nasip etti.
Artık sen önümüzdesin biz senin yolunda… Hakkını verebilirsek yolunda yürümek düştü bize.
Senesinde yâd edenlerden değilim.
Her an, bütün acziyetimle her an, gidişine yoldaşlık etme hayaliyle geçiriyorum hayatı.
Dostum benim.
Çok özledim seni…
Rabbim bizi de o makama kavuştursun inşallah.
Rabbim yolundan ayırmasın.
Vatanı milleti ve ümmeti muhafaza etsin.
Zalimlerden hesap sorma gücü versin bizlere…'' 


Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:21
  1. 15 TEMMUZ
  2. darbe
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