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Halil Altıntop sürprizi! Kulübü açıkladı

Augsburg'da sözleşmesi sona eren Halil Altıntop, görüşmeler sonucundan takımdan ayrılma kararı aldı. Alman kulübü haberi Twitter hesabından duyurdu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:05
Halil Altıntop sürprizi! Kulübü açıkladı

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve son 4 sezondur Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Halil Altıntop'un sözleşmesi sona erdi. Boş durumda bulunan 34 yaşındaki golcü futbolcu, kulübü ile son kez masaya oturdu ancak bir anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Augsburg, tecrübeli oyuncuya teşekkür etti ve anlaşmanın sağlanamadığını duyurdu.

Halil Altıntop kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Son 4 yıl içerisinde harike bir sezon geçirdim. Büyük deneyimler kazandım ve değişik tecrübeler tattık. Ben genç oyunculara yer açmak için böyle bir adım attım. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:05
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