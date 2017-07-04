Halife Hafter'e dev darbe.. Onlarca ölü var...

Libya'nın ikinci en büyük kenti olan Bingazi'de silahlı gruplar ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında geçtiğimiz aydan bu yana yaşanan çatışmalarda Hafter güçlerinden en az 44 kişi öldü.



Yabancı haber ajanslarının aktardığı bilgiye göre, ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'nin Sabur ve Balık Pazarı bölgelerinde silahlı gruplar ile Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Hafter güçlerinin ismi geçen bölgeleri kontrol altına alma girişiminin büyük oranda geri püskürtüldü ajansların aktardığı bilgiler arasında.

Bingazi kentindeki Sabur ve Balık Pazarı bölgelerinin bölgedeki silahlı grupların kalesi olduğu belirtiliyor. Hafter güçlerinin daha önce de bu bölgelere yönelik saldırı girişimleri olmuş ancak geri püskürtülmüştü.

Öte yandan Hafter güçlerine bağlı askeri kaynaklar, Bingazi kentinde düzenledikleri saldırılarda istenilen bölgelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

General Hafter'e bağlı güçler, 3 yıldır Bingazi kentinin tamamını kontrol almak için bölgeye hava ve kara saldırıları düzenliyor. Kente düzenlenen hava saldırılarında geçtiğimiz dönemde çok fazla sivil yaşamını yitirmişti.



Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı hava araçları da bölgede düzenledikleri hava saldırılarıyla Hafter güçlerine destek veriyor.

Bölgede bir dönem ABD tarafından desteklenen Hafter, son dönemlerde Rusya'ya yakınlaşmıştı.



Müslüman Kardeşler gibi siyasal İslam'ın temsilcisi olan gruplara karşı savaşan Hafter, Libya'nın kontrolünü tamamen ele geçirmek istiyor.



Hafter’e destek veren ülkeler ise Arap Baharı’ndan rahatsız olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Suudi Arabistan ve bazı Batılı ülkeleri bulunuyor.



Ülke içinde ise İslami harekete karşı duran laik ve liberaller Hafter'i destekleyen 'yerli' unsurlar arasında bulunuyor.



Öte yandan Hafter'e bağlı güçlerin kuşatması altında tutulan şehirlere yönelik hava saldırılarında çok sayıda sivil can kaybı yaşanıyor.



Mepa News