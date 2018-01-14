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Halıcıların hedefi ABD pazarı

Türkiye'nin önemli halı üretim merkezlerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler, geçen yıl 367 milyon 733 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri ABD pazarında bu yıl daha etkin olarak, ihracatlarını artırmayı hedefliyor.

14 Ocak 2018 Pazar 11:35
Halıcıların hedefi ABD pazarı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) 2016 yılında 1 milyar 285 milyon 470 bin dolar olan halı ihracatını, 2017'de yüzde 11,9 artışla 1 milyar 438 milyon 294 bin dolara çıkardı.

İhracatta "aslan" payını 1 milyar 341 milyon 165 bin dolarla alan makine halısının, toplam halı ihracatındaki payı ise yüzde 93,2 oldu.

Makine halısını yüzde 6,5 pay ve 93 milyon 633 bin dolarla tufte halısı, 2 milyon 221 bin dolarla el halısı ve 1 milyon 274 bin dolarla da kilim izledi.

İhracatta 596 milyon 322 bin dolarla ilk sırayı alan Ortadoğu ülkelerini, 367 milyon 733 bin dolarla Amerika kıtası ve 192 milyon 816 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izledi.

İhracat yapılan 168 ülke arasında ilk sırayı ise ABD aldı. Bu ülkeye 2017'de yapılan ihracat, 2016'ya göre yüzde 40,4 artarak 335 milyon 799 bin dolara ulaştı.

ABD'yi 231 milyon 931 bin dolarla Suudi Arabistan ve 160 milyon 679 bin dolarla Irak takip etti.

HEDEF 1.7 MİLYAR DOLAR

GAHİB Başkanı ve TİM Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin halıcılar için çok iyi geçtiğini, 2018'den de çok umutlu olduklarını söyledi.

Özellikle Avrupa ve Amerika pazarında ihracat oranlarının arttığını anlatan Kaplan, "Geçen yıl 1 milyar 438 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah 2018 yılında bunu 1 milyar 600-1 milyar 700 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaplan, 2017 yılına girerken pek çok sorunla karşılaştıklarını ancak yıl içerisinde bunların bir bir aşıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. 2017 yılında çıkarılan Kredi Garanti Fonu, teminata ihtiyaç duyan firmalarımıza büyük katkı sağladı. Onların rahat şekilde çalışmalarına olanak verdi. Mısır ile aramız gergindi ama şu anda bu ülkeyle ihracatımız artmakta. Libya'da sıkıntılar vardı, o da artışa geçti. Rusya ile aramız düzeldi. 2018 yılında Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde ihracat artışı olmasını bekliyorum. 2018 yılının genel olarak iyi geçeceğini ümit ediyorum."

ABD PAZARI DAHA KARLI

Geçen yıl en fazla halıyı ABD'ye sattıklarına işaret eden Kaplan, "Önceki yıllarda pazar liderimiz Suudi Arabistan olurdu. Şu anda onun yerini ABD aldı. ABD pazarındaki artış oranımız 40,4" dedi.

Kaplan, Amerika kıtasındaki ülkelere 350 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını, bu ülkelere yapılan ihracatın artış oranının da yüzde 41,1 olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl da en fazla ürünü Amerika'ya satacağımıza inanıyoruz. Daha önceleri biz bu pazarda yoktuk. Amerika pazarına mal satabilecek kapasitemiz varken biz daha kolay pazarlara mal satıyorduk. Özellikle Ortadoğu ve Rus pazarına mal satmak daha kolaydı ama orada yaşanan sıkıntılar, bizi Amerika'ya yöneltti. Onların istediği tarzda ürünler yapınca pazar payımız artmaya başladı, artmaya da devam edecek. Onların istedikleri tarzı, rengi, deseni yakalarsan tabii ki daha karlı bir pazar." 

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 11:35
  1. GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan
  2. Gaziantep
  3. Güneydoğu Anadolu Hali İhracatçıları Birliği (GAHİB)
  4. makine halısı
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