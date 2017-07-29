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Haliç Köprüsü’ne 'ses ve güvenlik bariyerleri' inşa ediliyor

Haliç Köprüsü üzerine çevre binalarda yaşayan vatandaşların yanı sıra köprünün hemen altında vakıf üniversitesi olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'ses ve güvenlik bariyerleri' inşa ediliyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:09
Haliç Köprüsü’ne 'ses ve güvenlik bariyerleri' inşa ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beyoğlu’nda Haliç Köprüsüne yakın olan bazı semtler ve köprünün hemen altındaki vakıf üniversitesinin sesten etkilenmemesi için “ses ve güvenlik bariyerleri” inşasına başlandı. Çalışma kapsamında köprünün başından ortasına kadar birkaç bariyerler monte edildi. Çalışma bittiğinde köprünün hemen altındaki vakıf üniversitesi ve çevre semtlerdeki vatandaşlar sesten etkilenmeyecek. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:09
  1. Haliç Köprüsü
  2. Ses
  3. Güvenlik
  4. Bariyer
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