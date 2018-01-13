Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Haley'den flaş İran açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz" dedi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 01:38
Haley'den flaş İran açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan geri çekilmediğini belirterek, "İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalacağını ancak İran'ın "tehlikeli ve istikrarı bozan davranışlarına tolerans göstermeyeceğini" ifade eden Haley, diğer ülkelerden de bu konuda ABD'nin yanında olmalarını beklediklerini kaydetti.

Haley, "İran'ın ihlal ettiği silah ambargolarını uygulamak, teröre verdiği desteği durdurmak ve insan hakları ihlallerine ışık tutmak için BM'de uluslararası iş birliğini güçlendirme konusunda sabırsızlanıyoruz. Bu adımların hepsi nükleer anlaşmadan bağımsız bir şekilde atılabilir. Bu konuda uluslararası bir uzlaşı sağlanamazsa nükleer anlaşmanın barışa engel olduğu daha da kesinleşecek. İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını bildirmişti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 01:38
  1. ABD
  2. Nikki Haley
  3. İran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkmenler kararını verdi!
    1. Türkmenler kararını verdi!
    2. ABD'ye anladığı dilden cevap
    3. ''Fatih Terim akıllı, iyi bir..
    4. Haley'den flaş İran açıklaması
    5. Kocaeli'de korkunç facia! 85 yaşındaki..
    6. Siyonistler Filistinlilere saldırdı:..
    7. TFF 1.Lig ekibinde şok istifa!
    8. Trump'tan çağrı: Onları terörist ilan..
    9. Galatasaray'dan Roma'nın yıldızına tam..
    10. ABD'den Bitcoin açıklaması: En büyük..
    11. Türkiye'den alıkonulan gemiyle ilgili..
    12. Diriliş ''Ertuğrul''dan yeni fragman
    13. Trump'a sert tepki: Çok talihsiz
    14. Avrupa ülkesinde büyük kriz! Greve..
    15. Siyonist köpekler rahat durmuyor
    16. Çavuşoğlu şehit Türk diplomatlar..
    17. Türk takımlarına çağrı: Formalarınızı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ünlü..
    19. Yerli otomobile süpriz talip
    20. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    FETÖ'den yeni kalkışma girişimi!
    FETÖ'den yeni kalkışma girişimi!
    Şok iddia! İran ile birlikte Türkiye’de de…
    Şok iddia! İran ile birlikte Türkiye’de de…