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Halep'ten Türkiye'ye gelen 381 oldu

Suriye'de, Esad rejimi ve rejim yanlısı silahlı yabancı grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 381'e yükseldi.

Halep'ten Türkiye'ye gelen 381 oldu
Eklenme: 04 Ocak 2017, 11:51
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Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı silahlı yabancı grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 381'e yükseldi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 381'e ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 59'unun hayatını kaybettiği, 138'inin il dışına sevk edildiği ve 68'inin de taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralılardan 177'sinin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

 
EtiketlerCilvegözü Sınır KapısıSuriyeesedesadhalepBaşbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
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