Halep'ten tahliyeler tamamlandı!

Halep kent merkezinin doğusunda, rejim güçlerinin kuşatmasında bulunan sivillerin ve muhalif güçlerin tahliyesi tamamlandı.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 22:18
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