Halep'ten ne var ne yok çaldılar

İnsanlık dışı bu görüntüler Halep’te yaşanan sivil tahliyesi sırasında çekildi. İran ve Rusya destekli Esed rejiminin Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’te sivillere yönelik ağır bombardıman düzenlemesi sonrası çok sayıda ölümlerin yaşanması akabinde varılan sivil tahliye işlemleri adeta büyük işkence ve zulümleri de beraberinde getirdi.



Yurtlarından edilen sivil Halepliler bir taraftan ölüm kalım savaşı verirken diğer taraftan da yollarda bekleyen İran destekli Hizbullah ve Şii Haşdi Şabi militanlarınca ağır işkence ve mallarının talan edilmesiyle karşı karşıya kaldı.



Sosyal medyada Hizbullah ve Haşdi Şabi militanlarınca yayınlanan bir video görüntüsünde, yerlerde yatan onlarca sivilin militanlarca değerli eşyalarının gasp edildiği ve zulme maruz kaldığı görülüyor.



Diğer taraftan Doğu Halep'te tahliyelerin tamamlanmasının ardından, İran ve Esed rejim güçleri boşalan evlerde ki eşyaları yağmalamaya devam ediyor. Bölgeden aktarılan görüntülerde, militanların sivillere ait yağmaladıkları eşyaları kurulan pazarlarda sattıkları da gelen bir diğer görüntülerde yer alıyor.

ıslahhaber